17 августа 2025 в 18:32

Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей

В Нью-Йорке три человека погибли в результате стрельбы в ресторане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа вооруженных людей устроила стрельбу в ресторане Taste of the City Lounge в Бруклине в Нью-Йорке в воскресенье, 17 августа, сообщает газета New York Post со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка. По данным ведомства, в результате погибли трое посетителей. Еще восемь человек были ранены.

Три человека погибли и восемь получили ранения, когда несколько вооруженных людей открыли огонь в ресторане в Бруклине, — говорится в материале.

Уточняется, что преступники открыли огонь по людям незадолго до закрытия ресторана. Пострадавшие были госпитализированы. При этом все погибшие оказались мужчинами.

Как рассказали New York Times очевидцы, стрелявших было пятеро или шестеро. На месте трагедии также нашли 36 гильз и огнестрельное оружие. Полиция Нью-Йорка начала расследование, личности нападавших пока не установлены.

Ранее в Москве двое мужчин посреди ночи открыли огонь из автомата неподалеку от жилого дома. Само оружие было охолощенным. Пострадавших в результате стрельбы нет, полиция задержала нарушителей.

