Двое мужчин устроили стрельбу из автомата на северо-востоке Москвы

Двое мужчин открыли огонь из автомата в лесу неподалеку от дома № 169 на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы в ночь на 16 августа, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Уточняется, что оружие было охолощенным. Пострадавших в результате стрельбы нет, полиция задержала нарушителей, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в Мурино 14-летний подросток попал в больницу с огнестрельным ранением руки. Он случайно выстрелил себе в запястье из пневматического пистолета. Мальчик сам пришел в поликлинику с открытой раной на левом запястье и кисти, после чего его госпитализировали. Школьник купил пневматический пистолет на онлайн-рынке, используя аккаунт родителей.

До этого во Владимирской области сотрудники ДПС открыли огонь для задержания подростков, которые пытались уйти от погони на машине. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом. За рулем находился 14-летний юноша.