Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 07:57

Двое мужчин устроили стрельбу из автомата на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин открыли огонь из автомата в лесу неподалеку от дома № 169 на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы в ночь на 16 августа, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Уточняется, что оружие было охолощенным. Пострадавших в результате стрельбы нет, полиция задержала нарушителей, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в Мурино 14-летний подросток попал в больницу с огнестрельным ранением руки. Он случайно выстрелил себе в запястье из пневматического пистолета. Мальчик сам пришел в поликлинику с открытой раной на левом запястье и кисти, после чего его госпитализировали. Школьник купил пневматический пистолет на онлайн-рынке, используя аккаунт родителей.

До этого во Владимирской области сотрудники ДПС открыли огонь для задержания подростков, которые пытались уйти от погони на машине. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом. За рулем находился 14-летний юноша.

Москва
МВД
полиция
задержания
стрельбы
автоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
В Госдуме заявили о повышении пенсий и зарплат у двух категорий россиян
Террорист раскрыл, кто на самом деле финансировал атаку на «Крокус»
Ключевской вулкан на Камчатке снова выбросил пепел
Стало известно, куда отправился Путин сразу после встречи с Трампом
Двух подростков задержали за поджог вышки сотовой связи под Новосибирском
Появились кадры сопровождения борта Путина истребителями F-22
Российский боец ММА уступил британцу звание чемпиона Мирового тура PFL
Зеленский анонсировал решение по Донецкому направлению
В США раскрыли, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина
Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью превысило 10 человек
В Аргентине указали на важную деталь в переговорах Путина и Трампа
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Тысячи россиян остались без света из-за аварии на электросетях
В российском регионе произошло 50 подземных толчков за сутки
Попытка снять ролик о взятии села обернулась огромными потерями для ВСУ
Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»
Российские артисты восхитили Ким Чен Ына
Попытка удара по промзоне, провокация в ДНР: новости СВО к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.