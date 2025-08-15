В российском регионе школьник случайно ранил себя из пистолета В Ленинградской области школьник случайно прострелил себе руку из пневматики

В Мурино четырнадцатилетний подросток попал в больницу с огнестрельным ранением руки, сообщает «МК в Ленобласти». По его словам, он случайно выстрелил себе в запястье из пневматического пистолета.

Согласно данным полиции, мальчик сам пришел в поликлинику с открытой раной на левом запястье и кисти, после чего его госпитализировали в Педиатрический университет. Выяснилось, что школьник, используя аккаунт родителей на онлайн-рынке, купил пневматический пистолет за шесть тысяч рублей.

До этого в Кемерово 49-летний житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна жилого дома в ночное время. Он также использовал пневматику. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.