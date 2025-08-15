Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:14

В российском регионе школьник случайно ранил себя из пистолета

В Ленинградской области школьник случайно прострелил себе руку из пневматики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурино четырнадцатилетний подросток попал в больницу с огнестрельным ранением руки, сообщает «МК в Ленобласти». По его словам, он случайно выстрелил себе в запястье из пневматического пистолета.

Согласно данным полиции, мальчик сам пришел в поликлинику с открытой раной на левом запястье и кисти, после чего его госпитализировали в Педиатрический университет. Выяснилось, что школьник, используя аккаунт родителей на онлайн-рынке, купил пневматический пистолет за шесть тысяч рублей.

До этого в Кемерово 49-летний житель Ленинского района в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна жилого дома в ночное время. Он также использовал пневматику. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ленинградская область
школьники
пневматика
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.