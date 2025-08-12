Погоня за машиной закончилась стрельбой по подросткам Во Владимирской области для задержания подростков пришлось применить оружие

Сотрудники ДПС во Владимирской области для задержания четверых подростков, которые пытались уйти от погони на машине, применили оружие, сообщает региональное МВД. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом, 14-летний автомобилист резко увеличил скорость и продолжил движение.

Патрульный автомобиль с включенными спецсигналами начал преследование нарушителя. Несмотря на многократные требования остановиться, передаваемые через громкоговорящее устройство, водитель отечественной легковушки продолжал опасное движение. После этого инспектор произвел три выстрела — два в воздух и один по колесам автомобиля, что привело к повреждению шин.

Остановка транспортного средства произошла после столкновения с припаркованным автомобилем. Четверо молодых людей, находившихся в машине, попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны.

Ранее в Москве произошел инцидент с участием водителя черной Toyota Camry, который совершил наезд на два патрульных автомобиля ГИБДД. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции, отказавшись выполнить их законное требование об остановке транспортного средства. В ходе преследования стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.