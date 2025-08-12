Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:50

Погоня за машиной закончилась стрельбой по подросткам

Во Владимирской области для задержания подростков пришлось применить оружие

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сотрудники ДПС во Владимирской области для задержания четверых подростков, которые пытались уйти от погони на машине, применили оружие, сообщает региональное МВД. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом, 14-летний автомобилист резко увеличил скорость и продолжил движение.

Патрульный автомобиль с включенными спецсигналами начал преследование нарушителя. Несмотря на многократные требования остановиться, передаваемые через громкоговорящее устройство, водитель отечественной легковушки продолжал опасное движение. После этого инспектор произвел три выстрела — два в воздух и один по колесам автомобиля, что привело к повреждению шин.

Остановка транспортного средства произошла после столкновения с припаркованным автомобилем. Четверо молодых людей, находившихся в машине, попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны.

Ранее в Москве произошел инцидент с участием водителя черной Toyota Camry, который совершил наезд на два патрульных автомобиля ГИБДД. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции, отказавшись выполнить их законное требование об остановке транспортного средства. В ходе преследования стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

подростки
погони
стрельбы
Владимирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранили взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.