Опубликовано видео с погоней российской ракеты за украинским МиГ-29

Истребитель ВКС РФ заметил украинский МиГ-29 и, предположительно, выпустил ракету на расстоянии 45 километров, сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает». По его данным, видео погони записал летчик ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пилот МиГ-29 утверждает, что получив указания с земли, начал совершать маневры уклонения. При этом сама ракета не попала в кадр. На кадрах видно, что зеркала заднего вида, которые позволяют пилоту следить за ситуацией позади самолета, на украинском МиГ развернуты в стороны. Это означает, что пилот не контролировал происходящее позади, сказано в публикации.

Автор канала в свою очередь отметил, что в этот раз летчику повезло. Однако в следующий украинскому пилоту придется «искать пианино». Речь идет о ритуале поджигать музыкальный инструмент после гибели летчиков.

Ранее польские истребители МиГ-29 сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем. По данным военных, воздушное судно якобы выполняло полет в международном пространстве без поданного плана и с отключенным транспондером. При этом воздушные границы государства не были нарушены. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военэксперт Игорь Коротченко объяснил, что Ил-20 выполнял плановый полет в воздушном пространстве над Балтийским морем. По словам аналитика, польские истребители МиГ-29 сопровождали воздушное судно, согласно правилам стандартной процедуры ВВС любого государства.