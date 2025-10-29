Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 16:46

Военэксперт объяснил, что делал российский самолет Ил-20 над Балтикой

Военэксперт Коротченко: самолет Ил-20 выполнял плановый полет над Балтикой

Ил-20 Ил-20 Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Российский самолет Ил-20 выполнял плановый полет в воздушном пространстве над Балтийским морем, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По словам военного аналитика, польские истребители МиГ-29 сопровождали воздушное судно, согласно правилам стандартной процедуры ВВС любого государства. Он добавил, что информация оперативного командования Польши о перехвате Ил-20 является преувеличением.

Самолет Ил-20 выполнял плановый полет. Это практика не новая, когда наши военные борта, выполняющие полет в воздушном пространстве над Балтийским морем, сопровождают иностранные истребители. Здесь нет ничего экстраординарного, поэтому называть это перехватом — преувеличенно. На самом деле это не более чем сопровождение, — пояснил Коротченко.

Ранее оперативное командование ВС Польши заявило, что российский Ил-20 якобы выполнял полет в международном пространстве без поданного плана и с отключенным транспондером. При этом воздушные границы государства не были нарушены.

Польша
Россия
авиация
Европа
