Военэксперт объяснил, что делал российский самолет Ил-20 над Балтикой

Российский самолет Ил-20 выполнял плановый полет в воздушном пространстве над Балтийским морем, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По словам военного аналитика, польские истребители МиГ-29 сопровождали воздушное судно, согласно правилам стандартной процедуры ВВС любого государства. Он добавил, что информация оперативного командования Польши о перехвате Ил-20 является преувеличением.

Самолет Ил-20 выполнял плановый полет. Это практика не новая, когда наши военные борта, выполняющие полет в воздушном пространстве над Балтийским морем, сопровождают иностранные истребители. Здесь нет ничего экстраординарного, поэтому называть это перехватом — преувеличенно. На самом деле это не более чем сопровождение, — пояснил Коротченко.

Ранее оперативное командование ВС Польши заявило, что российский Ил-20 якобы выполнял полет в международном пространстве без поданного плана и с отключенным транспондером. При этом воздушные границы государства не были нарушены.