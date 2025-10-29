Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 октября 2025 в 12:00

В Польше заявили о перехвате российского самолета

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, утверждает оперативное командование ВС Польши. По данным военных страны, воздушное судно якобы выполняло полет в международном пространстве без поданного плана и с отключенным транспондером, передает РИА Новости. При этом воздушные границы государства не были нарушены.

28 октября 2025 года пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, летевший над Балтийским морем, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина обладает правом наносить удары по российским объектам на европейской территории. Глава правительства сослался на решение польского суда, который отклонил запрос Германии о выдаче подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».

Кроме того, депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Польша пытается имитировать равноправное участие в диалоге сверхдержав. Данный комментарий парламентарий сделал в связи с высказыванием Туска о праве Украины наносить удары по российским объектам в Европе.

