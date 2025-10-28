В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе

В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе Депутат Толмачев: Польша вообразила себя сверхдержавой

Польша пытается сделать вид, что участвует на равных в диалоге сверхдержав, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украина может наносить удары по российским объектам на территории Европы.

По мнению парламентария, попытки Польши решать, кому и куда наносить удары, лишены оснований, а действия, подобные освобождению подозреваемого в подрыве «Северных потоков», свидетельствуют о «беззаконии и отсутствии элементарной цивилизованности».

Варшава по старой привычке пытается сделать вид, что участвует на равных в диалоге сверхдержав. Кто ее туда приглашал — непонятно. Почему она считает, что вправе решать или вообще рассуждать, кому куда наносить удары — тоже загадка, — отметил депутат.

Он предположил, что «чувство собственной важности» у поляков может быть связано с освобождением подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».

Вот только этот жест не доказательство того, что Польша влияет на расстановку сил где-либо, а свидетельство беззакония, отсутствия у неуважаемых «панов» и элементарной цивилизованности, и здравого смысла. А самое главное — чести, которой так называемая шляхта гордилась пуще всего на свете, — заключил Толмачев.

Парламентарий выразил скептическое отношение к внешнеполитическим амбициям Польши, назвав их необоснованными и противоречащими международным нормам.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководству стран Европы следует задуматься, зачем ЕС тесный союз с Польшей, которая оправдывает терроризм. Он привел в пример террористические акты в отношении России. Песков также отметил, что в Брюсселе предпочитают абстрагироваться от заявлений руководства Польши.