Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде

Слухи о том, будто бы Алла Пугачева сломала карьеру многим своим коллегам, весьма преувеличены, выразила мнение в интервью NEWS.ru певица и автор песен Екатерина Семенова. Она предположила, что образ якобы всемогущей Аллы Борисовны является одной из легенд отечественного шоу-бизнеса.

Я считаю, слухи о влиятельности Пугачевой намного превосходят реальность. Всех не пустить невозможно. Люди придумывают себе легенды. У нее здоровья не хватило бы всех не пускать, — выразила мнение артистка.

Она вспомнила случай на телевидении, когда народная артистка СССР в пренебрежительном тоне высказалась об исполнительнице хита «Ягода-малина», певице Валентине Легкоступовой. После этого имя Легкоступовой стали вычеркивать из эфиров телевизионные редакторы, но, как уточнила исполнительница, это была их собственная инициатива, а не пожелания Пугачевой.

Был случай, когда Пугачева язвительно высказалась о Валентине Легкоступовой — мол, «эта ягода-малина, или как ее там». Редакторы стали вычеркивать эту артистку из концертов. На всякий случай, как говорится. Потому что Алла Борисовна грубо про нее сказала. Идиоты подобострастные, больше никак не назовешь, — отметила Семенова.

Она резюмировала, что Пугачева всегда была эгоистичным человеком, которого интересовала только собственная карьера и персона. До остальных исполнителей по большому счету Алле Борисовне не было никакого дела, считает собеседница.

Ранее Семенова затруднилась назвать причины эмиграции Пугачевой из России после начала СВО. По ее словам, даже страх за будущее детей и внуков, не дает Примадонне права вести себя так, как она повела.

Также Семенова призналась, что перестала сотрудничать с народной артисткой России Ларисой Долиной из-за разницы во взглядах на жизнь. Даже высокий статус Долиной как исполнительницы не стал аргументом для того, чтобы продолжить творческие отношения, отметила она.