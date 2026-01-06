«Третья мировая война»: в ООН раскрыли последствия операции США в Венесуэле ООН: операция США ослабляет механизмы по предотвращению третьей мировой войны

Операция Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро ослабила механизмы предотвращения третьей мировой войны, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в статье для Guardian. По словам дипломата, захват лидера сделал латиноамериканскую страну менее безопасной.

Это военная интервенция, которая является нарушением суверенитета Венесуэлы и Устава ООН <…> Она ослабляет единственный механизм, который у нас есть для предотвращения третьей мировой войны, — сообщил Тюрк.

Ранее в The Daily Telegraph заявили, что у президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий в отношении Венесуэлы после похищения Мадуро. Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий и принимать меры в случае необходимости, уточнили в издании.

До этого сообщалось, что администрация Трампа выдвинула четыре требования к врио президента Венесуэлы Делси Родригес. Среди них: борьба с наркотрафиком, высылка агентов, враждебных США, остановка поставок нефти в страны, соперничающие с Вашингтоном, и проведение свободных выборов.