«Третья мировая война»: в ООН раскрыли последствия операции США в Венесуэле

Операция Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро ослабила механизмы предотвращения третьей мировой войны, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в статье для Guardian. По словам дипломата, захват лидера сделал латиноамериканскую страну менее безопасной.
Это военная интервенция, которая является нарушением суверенитета Венесуэлы и Устава ООН <…> Она ослабляет единственный механизм, который у нас есть для предотвращения третьей мировой войны, — сообщил Тюрк.
Ранее в The Daily Telegraph заявили, что у президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий в отношении Венесуэлы после похищения Мадуро. Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий и принимать меры в случае необходимости, уточнили в издании.
До этого сообщалось, что администрация Трампа выдвинула четыре требования к врио президента Венесуэлы Делси Родригес. Среди них: борьба с наркотрафиком, высылка агентов, враждебных США, остановка поставок нефти в страны, соперничающие с Вашингтоном, и проведение свободных выборов.