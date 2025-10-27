В Польше высказались о праве Украины бить по российским объектам Премьер Туск: Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе

Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, об этом говорит решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток», передает Politico.

Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы, — отметил Туск.

Ранее польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Суд также постановил немедленно освободить задержанного. Туск назвал решение правильным и объявил о закрытии дела.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.