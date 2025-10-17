Суд отказался выдавать ФРГ украинца, обвиняемого по «Северным потокам» Суд решил не выдавать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам» Журавлева

Польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток», сообщает The Associated Press. Суд также постановил немедленно освободить задержанного.

В пятницу окружной суд Варшавы отклонил его экстрадицию и распорядился о его немедленном освобождении, — сказано в сообщении.

Адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий заявил, что его клиент не признает вину. Кроме того, Журавлев не понимает оснований для обвинений со стороны немецких властей.

Ранее кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

Между тем депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.