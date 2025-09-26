Европейские расследования диверсии на «Северных потоках» назвали фарсом Депутат Слуцкий: все версии подрыва «Северных потоков» от ЕС неубедительны

Следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли.

Следственные действия больше похожи на фарс: версии с дайверами-любителями выглядят, мягко говоря, неубедительно, — высказался Слуцкий.

Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб. Однако Евросоюз не показывает заинтересованности в объективном расследовании случившегося. Западные страны также навязывают потребителям отказ от российского топлива. По мнению Слуцкого, это говорит о явной геополитической подоплеке диверсии.

И уклонение от запросов РФ о правовой помощи в этом случае — прямое укрывательство преступников со стороны коллективного Запада, — подчеркнул он.

Ранее в организации подрыва российского газопровода заподозрили Великобританию, США и Норвегию. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что именно им была выгодна диверсия, после подрыва они начали продавать Европе газ по завышенным ценам.