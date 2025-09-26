Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 05:54

Британский политик раскрыл вероятных заказчиков подрыва «Северных потоков»

Политик Кертен: Британия и США могут быть заказчиками подрыва «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северные потоки» являются Великобритания, США и Норвегия, заявил РИА Новости лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен. По его словам, именно они извлекли наибольшую выгоду из сложившейся ситуации — начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

Кто-то точно знает, что случилось с «Северным потоком», кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников — это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина — либо все вместе, либо кто-то из них, — сказал политик.

Ранее итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде.

До этого подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что взрыв «Северных потоков» был организован и курирован США, которые тренировали украинских исполнителей на полигоне «Альфы» в Конча-Заспе. Он уверен, что Вашингтон обеспечивал подготовку, экипировку и снабжение, а украинские специалисты выступали лишь как исполнители.

