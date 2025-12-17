Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 05:43

Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле

Дмитриев: Россия может заменить Британию в технологической сделке с США

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия может в конечном счете заменить Великобританию в крупной технологической сделке с Соединенными Штатами, заявил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в X. По его словам, Лондону пора научиться решать проблемы.

Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы, — написал он.

Ранее выяснилось, что Великобритания хочет шантажировать США перспективами сближения Европы с КНР, заявили в СВР РФ. При этом Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу замороженных российских активов, используя «лазейки» в Договоре о функционировании ЕС и игнорируя мнение несогласных. На основании полученной информации СВР о контактах высшего руководства Великобритании также стало известно, что Лондон активно работает над изъятием российских финансовых средств.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

Кирилл Дмитриев
Британия
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле
Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины
Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве
Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте
Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием
Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита
К чему снятся ножницы мужчине и женщине: объяснение самых ярких снов
Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря
Названа максимальная суточная норма мандаринов
Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»
Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности
Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта
«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа
Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?
Малому бизнесу объяснили, как выжить и преуспеть в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.