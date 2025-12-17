Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле

Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле Дмитриев: Россия может заменить Британию в технологической сделке с США

Россия может в конечном счете заменить Великобританию в крупной технологической сделке с Соединенными Штатами, заявил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в X. По его словам, Лондону пора научиться решать проблемы.

Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы, — написал он.

Ранее выяснилось, что Великобритания хочет шантажировать США перспективами сближения Европы с КНР, заявили в СВР РФ. При этом Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу замороженных российских активов, используя «лазейки» в Договоре о функционировании ЕС и игнорируя мнение несогласных. На основании полученной информации СВР о контактах высшего руководства Великобритании также стало известно, что Лондон активно работает над изъятием российских финансовых средств.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.