В СВР раскрыли, чем британские чиновники хотят шантажировать США СВР: в Британии хотят шантажировать США перспективами сближения ЕС с КНР

Великобритания хочет шантажировать США перспективами сближения Европы с КНР, заявили в СВР РФ. При этом Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу замороженных российских активов, используя «лазейки» в Договоре о функционировании ЕС и игнорируя мнение несогласных.

Рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине, — говорится в сообщении.

На основании полученной информации СВР о контактах высшего руководства Великобритании также стало известно, что Лондон активно работает над изъятием российских финансовых средств. Как сообщают в СВР, британские власти, помимо использования этих средств для продолжения поддержки Украины в боевых действиях, видимо, ставят перед собой задачу ослабить интерес Вашингтона к давлению на Киев для заключения мирной сделки.

До этого директор СВР заявил, что ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.