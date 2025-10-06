Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 09:47

В СВР назвали отрицательные черты лидеров Запада

Нарышкин: ложь и обман — черты большинства западных политиков

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Выступая на круглом столе, посвященном 70-летию создания Организации Варшавского договора, он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, передает ТАСС.

Высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство. Хотя, в общем, ложь и обман — это такая устойчивая черта большинства западных политиков, — сказал он.

Ранее Нарышкин выразил мнение, что путь, который выбрали многие лидеры Запада, ведет в бездну. По его словам, такие руководители пытаются кроить под себя геополитическую карту мира по опыту прошлого века.

До этого СВР уличила украинские власти в том, что они скрывают факты перехода граждан европейских стран на сторону российской армии в ходе СВО. В ведомстве сообщили, что Киев систематически замалчивает информацию об участии добровольцев в боевых действиях в рядах ВС РФ.

политика
США
Михаил Горбачев
НАТО
Сергей Нарышкин
