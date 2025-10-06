Ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Выступая на круглом столе, посвященном 70-летию создания Организации Варшавского договора, он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, передает ТАСС.

Высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство. Хотя, в общем, ложь и обман — это такая устойчивая черта большинства западных политиков, — сказал он.

Ранее Нарышкин выразил мнение, что путь, который выбрали многие лидеры Запада, ведет в бездну. По его словам, такие руководители пытаются кроить под себя геополитическую карту мира по опыту прошлого века.

До этого СВР уличила украинские власти в том, что они скрывают факты перехода граждан европейских стран на сторону российской армии в ходе СВО. В ведомстве сообщили, что Киев систематически замалчивает информацию об участии добровольцев в боевых действиях в рядах ВС РФ.