«Путь в бездну»: в СВР раскрыли провал многих лидеров Запада Нарышкин: выбранный многими лидерами Запада путь геополитики ведет в бездну

Путь, который выбрали многие лидеры Запада, ведет в бездну, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит пресс-служба СВР, такие руководители пытаются кроить под себя геополитическую карту мира по опыту прошлого века.

(Западные лидеры. — NEWS.ru) пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира — это путь, ведущий в бездну, — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР сделал такое заявление на открытии памятника выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову. Монумент появился на территории Академии внешней разведки РФ. На событии также присутствовал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Ранее СВР уличила украинские власти в том, что они скрывают факты перехода граждан европейских стран на сторону российской армии в ходе СВО. В ведомстве сообщили, что Киев систематически замалчивает информацию об участии добровольцев в боевых действиях в рядах ВС РФ.