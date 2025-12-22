Стало известно, почему убитого генерала Сарварова не сопровождала охрана

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, убитый в результате подрыва его автомобиля на юге Москвы, был без охраны, поскольку она ему не полагалась по статусу, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в публикации для газеты. Эксперт отметил, что офицер жил в обычной многоэтажке в спальном районе и ездил на автомобиле экономкласса.

Уже слышу гневные возгласы читателей: почему у погибших генералов не было охраны? <...> Некоторые привыкли думать, что все военачальники у нас сплошь живут на «генеральских дачах» в элитных закрытых поселках, куда мышь не прошмыгнет. Вот и нет, — написал он.

Баранец отметил, что Сарваров, как и замначальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, жили простой жизнью, «без пафоса и понтов». По его словам, в ситуации, когда офицера не сопровождает водитель или охранник, осматривать днище автомобиля при каждом выходе из дома довольно затруднительно.

Судя по тому, во сколько взорвалась машина Сарварова, он каждое утро вставал в 5–6 часов, чтобы в 06:50 уже трогаться на работу... И это лишь добавляет уважения к таким военачальникам, — подчеркнул эксперт.

Взрыв, в результате которого погиб генерал Москалик, прогремел 25 апреля 2025 года в момент, когда военачальник выходил из подъезда своего дома. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу его автомобиля. Следствие пришло к выводу, что исполнителем оказался завербованный СБУ Игнат Кузин. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Генерал Сарваров также погиб в результате подрыва его автомобиля утром 22 декабря. По словам очевидцев, переднюю часть машины полностью разнесло. После случившегося ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело.