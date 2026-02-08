ВС России освободили еще один населенный пункт в Сумской области

ВС России освободили еще один населенный пункт в Сумской области Армия России освободила Сидоровку в Сумской области

Вооруженные силы России освободили Сидоровку в Сумской области, передает оборонное ведомство. В Минобороны РФ уточнили, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области, — сказано в публикации.

Ранее российская армия уничтожила командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. В силовых структурах добавили, что она занималась поставкой минных заграждений. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что для защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов необходимо уничтожать пусковые установки HIMARS. Он отметил, что отслеживать перемещение машин проще, чем ракет. Также военэксперт предположил, что ВСУ получили новый пакет помощи от США, куда входили ракеты HIMARS. Он подчеркнул, что это оружие поступает на Украину через Польшу.