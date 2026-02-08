Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:12

Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки

В Саратовской области возбудили уголовное дело после исчезновения подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего, передает пресс-служба СК. Там уточнили, что криминалисты применяют специальную технику и средства фото- и видеофиксации. Следователи осматривают улицы села и прилегающую территорию, проверяют чердаки и подвалы, опрашивают родственников и устанавливают людей из окружения пропавшего подростка.

5 февраля текущего года в дневное время несовершеннолетний, 2010 года рождения, покинул место своего жительства в селе Привольное Ровенского района Саратовской области и до настоящего времени его местонахождение не установлено, — говорится в публикации.

В ГУ МВД России по Саратовской области рассказали, что пропавшего зовут Султан Мелолю. Подростку 15 лет. Приметы ребенка: рост около 170 см, телосложение среднее, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения был в черной куртке с капюшоном, черных брюках и черных кроссовках.

Ранее жительница Екатеринбурга, которая жила на территории монастыря на острове Валаам, вышла на прогулку и пропала без вести. Девушка исчезла после утренней службы 2 февраля. Поиски ведутся и на ближайших островах, куда можно добраться по льду.

