08 февраля 2026 в 12:29

Стало известно, в какой отрасли число вакансий выросло вдвое

Эксперт по рынку труда Кучеренков: число вакансий в сфере добычи возросло вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число вакансий в российской сфере добычи полезных ископаемых по итогам 2025 года выросло вдвое, сообщил эксперт в области рынка труда Андрей Кучеренков в комментарии РИА Новости. По его словам, активность соискателей в целом увеличилась на 93%.

Если говорить о сфере добычи полезных ископаемых, в целом по России число вакансий увеличилось в два раза (+99%), а активность соискателей выросла на 93% по сравнению с прошлым годом, — говорится в заявлении.

Ранее исследование показало, что среднемесячный доход домашнего и обслуживающего персонала достигает 197 тысяч рублей. Вторую позицию рейтинга вакансий для соискателей без опыта занимает административный персонал с заработной платой приблизительно 149 тыс. рублей, а на третьем месте находятся сотрудники транспортной сферы со средним окладом около 142 тыс. рублей.

Кроме того, спрос на журналистов в Санкт-Петербурге сократился на 24%. Наиболее сложная ситуация с поиском вакансий для соискателей сложилась в январе 2025 года. При этом доля предложений для этой профессии в городе составила 8%, однако в компании подчеркнули, что специальность журналиста традиционно является высококонкурентной.

