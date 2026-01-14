Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:34

В Петербурге снизился спрос на журналистов

«МК в Питере»: спрос на журналистов в регионе снизился на 24%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спрос на журналистов в Санкт-Петербурге снизился на 24%, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на данные одной из компаний по поиску работы. Наиболее тяжело искать вакансии соискателям было в январе 2025 года.

Сообщается, что доля предложений работы для журналистов в Петербурге составила 8%, однако в компании заявили, что профессия журналиста всегда была высококонкурентной. В среднем на одну вакансию в 2025 году приходилось 100 человек.

Для Северо-Западного ФО в 2025 году диапазон зарплат составил от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 45 тыс. до 100 тыс. рублей. Медианное зарплатное предложение в регионе осталось на том же уровне — 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сфера торговли стала абсолютным лидером по спросу на кадры в России в 2025 году. На нее пришлась почти половина всех вакансий в стране.

Санкт-Петербург
журналисты
зарплаты
вакансии
