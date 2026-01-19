Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы

Годовое содержание робота-доставщика «Яндекса» без учета стоимости покупки самого устройства обходится на 49−66% дешевле, чем работа пешего курьера, следует из данных исследования «Совкомбанка». О том, смогут ли роверы в скором времени заменить людей и как это отразится на стоимости доставки, — в материале NEWS.ru.

Почему роверы эффективнее курьеров

По подсчетам аналитиков, в Москве и Санкт-Петербурге оплата труда пешего курьера доходит почти до 900 тыс. рублей в год. Однако содержание робота обходится в разы дешевле — всего в 300 тыс. рублей. Львиная доля этой суммы приходится на замену комплектующих и ремонт, остальное — это зарплаты инженера и оператора.

В дальнейшем эксплуатация ровера будет еще более эффективна, говорится в исследовании. Это станет доступно в первую очередь за счет снижения стоимости ровера с $10 тыс. до $8 тыс. к 2027 году в текущих ценах. Развитие технологий и масштабирование производства приведет к снижению стоимости оборудования и позволит одному оператору управлять несколькими роботами одновременно.

В обзоре отмечается, что эффективность возрастет благодаря дообучению ИИ-модели — это позволит роботам самостоятельно решать типовые задачи, а также за счет увеличения количества заказов, выполняемых одним роботом за смену.

Когда роботы заменят пеших курьеров

Правильнее говорить о том, что роботы просто займут свою нишу, вытеснив только часть курьеров, считает председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опоры России», HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Профессия курьера не исчезнет, просто трансформируется: возрастут требования к навыкам, клиентскому сервису, управление роботами, а их обслуживание, возможно, станет частью компетенций курьера», — рассуждает собеседница NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По ее словам, будущее за гибридной моделью сервиса, где робот доставляет заказ до подъезда или пункта выдачи, а курьер — человек или консьерж — уже завершает доставку. Это позволит совместить эффективность, низкую стоимость роботов с гибкостью и адаптивностью человека, резюмирует Лоикова.

Согласно оценке доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, в ближайшие 5–6 лет роботы-доставщики не смогут полноценно заменить пешего курьера.

«Для взаимодействия с роботами необходимы определенные навыки, которые не все хотят осваивать, так как общаться с живым курьером проще и удобнее, как например при некачественно оказанной услуге», — говорит она NEWS.ru.

Эксперт уверена: проблема заключается в недостаточной производственной базе для изготовления и обслуживания роботов-курьеров. При этом она видит гораздо больший потенциал в применении роверов в офисах, больницах, гостиницах, то есть внутри организаций. Кроме того, перспективно использование курьеров-коптеров для отдаленных городских районов и пригородов, добавляет Мирзабалаева.

Руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Павел Андрианов ожидает увеличения количества роботов в больших городах с развитой инфраструктурой, но курьеры, по его словам, никуда не исчезнут. «Скорее, рынок доставки будет определенным образом поделен между роботами и человеком», — говорит собеседник NEWS.ru.

Станет ли доставка дешевле при применении роботов

По мнению Андрианова, внедрение роботов неизбежно создаст давление на заработные платы в профессии курьера. При этом снижения тарифов на доставку ждать не следует: основной эффект проявится в увеличении скорости и устойчивости сервиса. За счет масштабного парка роботов удастся сгладить пиковые нагрузки в часы высокого спроса, считает эксперт.

Если доставка и станет бесплатной для клиента (как сейчас бесплатный возврат в некоторых магазинах), то затраты будут уже включены в стоимость товара либо в абонентскую подписку на сервис, добавляет Лоикова.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Декан факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина, наоборот, допускает, что замена обычных курьеров роботами снизит стоимость доставки.

«Использование автоматизированных решений уменьшает затраты на зарплату персонала, снижает риски несчастных случаев и ускоряет процесс логистического планирования, — объясняет она. — Другое дело, что на стоимость доставки существенно влияет качество обученной модели, которая встроена в робота. Кроме того, цена доставки зависит еще и от стоимости разработки и обслуживания самих роботов, экономичности используемых аккумуляторов, налоговой нагрузки, амортизации оборудования и местоположения бизнеса», — перечисляет собеседница NEWS.ru.

«Предварительно можно говорить о снижении расходов примерно на 10–30%. Ощутимое сокращение цен возможно только после преодоления начального этапа внедрения и оптимизации процессов», — рассуждает эксперт. Речь идет о закупке парка роботов, создании инфраструктуры и об обучении сотрудников.

