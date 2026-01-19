Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы

Годовое содержание робота-доставщика «Яндекса» без учета стоимости покупки самого устройства обходится на 49−66% дешевле, чем работа пешего курьера, следует из данных исследования «Совкомбанка». О том, смогут ли роверы в скором времени заменить людей и как это отразится на стоимости доставки, — в материале NEWS.ru.
Почему роверы эффективнее курьеров
По подсчетам аналитиков, в Москве и Санкт-Петербурге оплата труда пешего курьера доходит почти до 900 тыс. рублей в год. Однако содержание робота обходится в разы дешевле — всего в 300 тыс. рублей. Львиная доля этой суммы приходится на замену комплектующих и ремонт, остальное — это зарплаты инженера и оператора.
В дальнейшем эксплуатация ровера будет еще более эффективна, говорится в исследовании. Это станет доступно в первую очередь за счет снижения стоимости ровера с $10 тыс. до $8 тыс. к 2027 году в текущих ценах. Развитие технологий и масштабирование производства приведет к снижению стоимости оборудования и позволит одному оператору управлять несколькими роботами одновременно.
В обзоре отмечается, что эффективность возрастет благодаря дообучению ИИ-модели — это позволит роботам самостоятельно решать типовые задачи, а также за счет увеличения количества заказов, выполняемых одним роботом за смену.
Когда роботы заменят пеших курьеров
Правильнее говорить о том, что роботы просто займут свою нишу, вытеснив только часть курьеров, считает председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опоры России», HR-эксперт Зулия Лоикова.
«Профессия курьера не исчезнет, просто трансформируется: возрастут требования к навыкам, клиентскому сервису, управление роботами, а их обслуживание, возможно, станет частью компетенций курьера», — рассуждает собеседница NEWS.ru.
По ее словам, будущее за гибридной моделью сервиса, где робот доставляет заказ до подъезда или пункта выдачи, а курьер — человек или консьерж — уже завершает доставку. Это позволит совместить эффективность, низкую стоимость роботов с гибкостью и адаптивностью человека, резюмирует Лоикова.
Согласно оценке доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, в ближайшие 5–6 лет роботы-доставщики не смогут полноценно заменить пешего курьера.
«Для взаимодействия с роботами необходимы определенные навыки, которые не все хотят осваивать, так как общаться с живым курьером проще и удобнее, как например при некачественно оказанной услуге», — говорит она NEWS.ru.
Эксперт уверена: проблема заключается в недостаточной производственной базе для изготовления и обслуживания роботов-курьеров. При этом она видит гораздо больший потенциал в применении роверов в офисах, больницах, гостиницах, то есть внутри организаций. Кроме того, перспективно использование курьеров-коптеров для отдаленных городских районов и пригородов, добавляет Мирзабалаева.
Руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Павел Андрианов ожидает увеличения количества роботов в больших городах с развитой инфраструктурой, но курьеры, по его словам, никуда не исчезнут. «Скорее, рынок доставки будет определенным образом поделен между роботами и человеком», — говорит собеседник NEWS.ru.
Станет ли доставка дешевле при применении роботов
По мнению Андрианова, внедрение роботов неизбежно создаст давление на заработные платы в профессии курьера. При этом снижения тарифов на доставку ждать не следует: основной эффект проявится в увеличении скорости и устойчивости сервиса. За счет масштабного парка роботов удастся сгладить пиковые нагрузки в часы высокого спроса, считает эксперт.
Если доставка и станет бесплатной для клиента (как сейчас бесплатный возврат в некоторых магазинах), то затраты будут уже включены в стоимость товара либо в абонентскую подписку на сервис, добавляет Лоикова.
Декан факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина, наоборот, допускает, что замена обычных курьеров роботами снизит стоимость доставки.
«Использование автоматизированных решений уменьшает затраты на зарплату персонала, снижает риски несчастных случаев и ускоряет процесс логистического планирования, — объясняет она. — Другое дело, что на стоимость доставки существенно влияет качество обученной модели, которая встроена в робота. Кроме того, цена доставки зависит еще и от стоимости разработки и обслуживания самих роботов, экономичности используемых аккумуляторов, налоговой нагрузки, амортизации оборудования и местоположения бизнеса», — перечисляет собеседница NEWS.ru.
«Предварительно можно говорить о снижении расходов примерно на 10–30%. Ощутимое сокращение цен возможно только после преодоления начального этапа внедрения и оптимизации процессов», — рассуждает эксперт. Речь идет о закупке парка роботов, создании инфраструктуры и об обучении сотрудников.
