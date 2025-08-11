Курьеры могут «вымереть» в России

В перспективе профессия курьера может прекратить свое существование, заявил ТАСС министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. На полях интенсива «Архипелаг 2025» глава ведомства отметил, что массовое внедрение дронов для доставки товаров может кардинально изменить рынок логистических услуг. Никитин отметил, что потенциал у беспилотных систем доставки действительно значительный.

Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией, — сказал Никитин.

Он подчеркнул, что повсеместное применение таких технологий потребует времени — необходимо тщательно провести все испытания и гарантировать полную безопасность для населения. Сначала предстоит решить множество технических и нормативных вопросов, прежде чем дроны смогут полностью заменить традиционных курьеров.

Ранее политолог Сергей Наумов подчеркнул необходимость усиления ответственности служб доставки за своих сотрудников-иностранцев. Эксперт отметил, что многие предприниматели сознательно нанимают трудовых мигрантов, стремясь максимизировать прибыль. Политолог привел в пример недавний инцидент, когда курьер-гастарбайтер смертельно ранил женщину, сделавшую ему замечание по поводу опасной езды.