Приноровилась делать такую суши-запеканку с крабовыми палочками: дети сказали, что вкуснее роллов из доставки

Этот суши-торт моментально стал фаворитом в семье. Нежный рис, сливочная начинка и румяная сырная корочка делают блюдо настолько вкусным, что про доставку роллов вспоминают всё реже. Запечённая суши-запеканка получается сытной, ароматной и очень эффектной на столе. Готовится просто, а выглядит как полноценное праздничное блюдо — идеально для ужина или выходных.

Ингредиенты: рис — 200 г (в сухом виде), творожный сыр — 150 г, твёрдый сыр — 120 г, икра мойвы — 100 г, крабовые палочки — 200 г, майонез — 3–4 ст. л., соус терияки — 2–3 ст. л., кунжут — 1 ст. л. Заправка для риса: вода — 6 ст. л., яблочный уксус — 4 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.

Приготовление: рис отваривают до готовности. Крабовые палочки разбирают на волокна и смешивают с творожным сыром и майонезом. Для заправки соединяют воду, яблочный уксус, сахар и соль, добавляют к рису и хорошо перемешивают. Для верхнего слоя смешивают тёртый твёрдый сыр, икру мойвы и немного майонеза. В форму выкладывают слоями рис, затем крабовую смесь, разравнивают и покрывают сырной массой. Запекают при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Готовый суши-тортик поливают соусом терияки и посыпают кунжутом, подают с нори и соевым соусом.

