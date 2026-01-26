В России участились звонки мошенников по схеме с курьерами

В России участились звонки мошенников по схеме с курьерами Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки и просить назвать код

В России участились случаи мошеннических звонков под видом службы доставки из магазинов, передает РИА Новости. Злоумышленники пытаются выманить у граждан коды подтверждения, которые приходят в СМС-сообщениях.

Отмечается, что во время звонка аферисты сообщают о доставке ранее оформленного и оплаченного заказа. Все уточняющие вопросы о стоимости и составе заказа аферисты игнорируют.

Ранее стало известно, что мошенники заставляют граждан продавать квартиры под видом «спасения имущества». Злоумышленники убеждают жертв, будто их жилье пытаются переоформить, и предлагают срочно продать недвижимость.

До этого Юрист Вероника Полякова рассказала: мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы. Эксперт призвала при малейших подозрениях прекращать общение с потенциальными мошенниками.

Кроме того, мошенники начали обманывать россиян, предлагая им участвовать в поимке особо опасного преступника. Для этого им предлагается передать свои денежные средства курьеру.