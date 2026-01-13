Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:37

Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео

Москвичи толпой помогли роботу выбраться из снега и попали на видео

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Москвичи помогли роботу-доставщику выбраться из снега на Новом Арбате, сообщил Telegram-канал «112». Девушка заметила, что машина не может выбраться, и первой бросилась ее раскапывать, но сил вытолкнуть не хватало.

К помощи быстро подключились прохожие. Судя по видео, они с трудом подняли робота, чтобы вытянуть из сугроба. Один из спасателей сам упал в снег, пока тянул курьера. Вытащить его удалось силами четырех людей.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве достигла 39 см, что значительно выше климатической нормы. Он уточнил, что высота снега на базовой метеостанции столицы составила 37 см, в Балчуге — 37 см, в Тушино — 39 см и в Новой Москве — 44 см.

Между тем стало известно, что в «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация». Ледяная глыба преодолела порядка 120 метров. Она чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал.

