08 февраля 2026 в 12:42

В Минобороны России раскрыли суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России: ВСУ потеряли порядка 1105 военнослужащих за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на передовой более 1,1 тыс. военнослужащих, заявили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 210 человек.

Бойцы «Запада» ликвидировали более 150 солдат ВСУ, «Центра» — свыше 205, «Востока» — до 390. Военнослужащие Южной группировки уничтожили около 120 солдат украинской армии, а военнослужащие «Днепра» — до 30 человек, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сутиски на Сумском направлении. Данная бригада занималась поставкой минных заграждений. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

До этого стало известно, что российские дроны «Герань-2» атаковали украинский военный аэродром в Миргороде. Удар был нанесен после прибытия на базу транспортного самолета Ан-124 с грузом западного оружия для ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

