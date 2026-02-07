Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля

Армия России освободила село Чугуновка в Харьковской области и нанесла массированный удар по объектам врага, тысячи украинских солдат отрезало от снабжения после подрыва дамбы в ДНР, а Сырский испугался новой угрозы из-за так называемой зоны смерти. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Тысячи солдат попали в ловушку после подрыва дамбы

Как узнал Telegram-канал Mash, около 3 тыс. украинских солдат оказались отрезаны от снабжения после подрыва дамбы Молочарского водохранилища в районе Константиновки. Удар по плотине был нанесен российскими войсками с применением авиабомбы ФАБ-3000. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В результате разрушения дамбы украинская армия потеряла возможность поддерживать коммуникации с северными регионами. Основной контингент ВСУ сконцентрирован в административных сооружениях центральной части города.

Как отмечается, ситуацию осложняют минусовые температуры и перебои с обогревом. По данным источников, отдельные подразделения ВСУ начали поднимать белые флаги из-за отсутствия снабжения и невозможности согреться.

ВС РФ закрепились под Харьковом

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили село Чугуновка в Харьковской области. Боевую задачу успешно выполнили военнослужащие подразделения группировки войск «Север».

Российская армия также нанесла поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья под Харьковом. А в Сумской области «северяне» уничтожили противника около поселка Хотень, сел Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Киев поплатился за теракты против России

Министерство обороны также сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах противника, включая цели военно-промышленного комплекса. Удары, в которых применялись ракеты «Кинжал», нанесены в ответ на атаки украинской стороны на гражданские объекты в России.

Кроме того, как рассказал ветеран-испытатель беспилотников с позывным Святой, в зоне СВО была обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа врага, состоявшая из американских, британских и польских наемников. По его словам, численность группы составляла около 10 человек.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также поделился видеороликом, в котором запечатлена ликвидация украинских военнослужащих в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, операторы БПЛА зафиксировали передвижение противника в ходе аэроразведки.

Боец раскрыл катастрофические потери ВСУ

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказал, что президент Владимир Зеленский серьезно занизил реальные потери вооруженных сил страны, говоря о 55 тыс. убитых солдат. По его словам, реальные цифры больше в пять раз. Таким образом, Украина должна была потерять по меньшей мере 275 тыс. человек.

Бунятов также не исключил, что 275 тыс. убитых солдат — еще не окончательная цифра. По словам военнослужащего, большинство погибших в армии скрывают под видом пропавших без вести. Правда раскроется, когда все пленные будут обменены, заключил Бунятов.

Сырский испугался «зоны смерти»

По данным немецкого издания Die Zeit, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на возросшую угрозу со стороны России в зоне проведения специальной военной операции для украинских солдат. Он объяснил это прогрессом в производстве беспилотных летательных аппаратов.

В частности, в зоне боевых действий появилась так называемая зона смерти. По словам Сырского, речь идет о фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Зеленский назвал дату окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты стремятся завершить конфликт в стране к лету. По его мнению, для заключения мирного соглашения на Киев будут оказывать давление.

Украинский лидер предположил, что на позицию Вашингтона влияют внутренние политические вопросы, включая предстоящие промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года. Тогда американские демократы планируют вернуть контроль над конгрессом.

