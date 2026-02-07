Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 14:50

Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине

SC: Рютте саботирует переговоры, поднимая вопрос о войсках НАТО на Украине

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте саботирует мирные переговоры России, США и Украины, пишет Strategic Culture. Издание отмечает, что об этом свидетельствует настойчивое возвращение к вопросу о размещении войск НАТО на Украине.

Речь Рютте в Киеве <…> представляет собой тщательно спланированный шаг, направленный на саботаж переговорных усилий, которые активно продвигает администрация Трампа. Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении войск [на Украине] может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с Россией невозможным, — говорится в материале.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что генсек НАТО Марк Рютте, говоря о возможности ввода войск Альянса для обеспечения безопасности Украины, преследует цель заполучить часть ее территорий. По его словам, Европа на протяжении истории предпринимала усилия для того, чтобы вызвать территориальный раскол в стране.

До этого Рютте заявил, что Альянс начнет оказывать Украине полноценную военную помощь только после заключения мирного соглашения. Таким образом, он отсрочил отправку войск и авиации НАТО до завершения боевых действий в стране.

Украина
Марк Рютте
НАТО
переговоры
