07 февраля 2026 в 12:18

Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Чугуновка в Харьковской области, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области, — подчеркнули в министерстве.

Также российская армия нанесла поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья под Харьковом. А в Сумской области «северяне» уничтожили противника около поселка Хотень, сел Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на Изюмское направление в Харьковской области до трех рот боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам источника, речь идет о населенных пунктах, расположенных к северу и востоку от города.

До этого стало известно, что ВС РФ случайно обнаружили и уничтожили в зоне СВО украинскую ДРГ, состоявшую из американских, британских и польских наемников. Численность группы составляла около 10 человек. Диверсанты были ликвидированы на второй линии обороны.

