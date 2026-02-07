Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно занизил реальные потери вооруженных сил страны, говоря о 55 тыс. убитых солдат, заявил военнослужащий армии Станислав Бунятов, чьи слова приводит издание «Страна.ua». По его словам, реальные цифры больше в пять раз. Таким образом, Украина должна была потерять по меньшей мере 275 тыс. человек.

Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый, — заявил Бунятов.

Он также не исключил, что 275 тыс. убитых солдат — еще не окончательная цифра. По словам военнослужащего, большинство погибших в армии скрывают под видом пропавших без вести. Правда раскроется, когда все пленные будут обменены, заключил Бунятов.

Ранее Зеленский заявил, что с февраля 2022 года потери украинской армии составили 55 тыс. военнослужащих. Это заявление противоречит значительно более высоким оценкам, вышедшим до этого.

По подсчетам Министерства обороны России, только за одни сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 1300 человек на всех участках фронта. Самые большие потери украинская сторона понесла в зоне действий российской группировки войск «Восток» — свыше 360 человек.