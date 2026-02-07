Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:02

Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов

Mash: около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения в ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения после подрыва дамбы Молочарского водохранилища в районе Константиновки, сообщает Telegram-канал Mash. Удар по плотине был нанесен российскими войсками с применением авиабомбы ФАБ-3000. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В результате разрушения дамбы, расположенной примерно в двух километрах от Константиновки, украинская армия потеряла возможность поддерживать коммуникации с северными регионами. Основной контингент ВСУ сконцентрирован в административных сооружениях центральной части города.

Как отмечается, ситуацию осложняют минусовые температуры и перебои с обогревом. По данным источников, отдельные подразделения ВСУ начали поднимать белые флаги из-за отсутствия снабжения и невозможности согреться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе, при этом фиксируется достаточно широкий охват и перерезание ключевых логистических узлов и коммуникаций противника. Минобороны РФ также не комментировало эти сведения.

ВСУ
ДНР
Россия
удары
