Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов Mash: около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения в ДНР

Около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения после подрыва дамбы Молочарского водохранилища в районе Константиновки, сообщает Telegram-канал Mash. Удар по плотине был нанесен российскими войсками с применением авиабомбы ФАБ-3000. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В результате разрушения дамбы, расположенной примерно в двух километрах от Константиновки, украинская армия потеряла возможность поддерживать коммуникации с северными регионами. Основной контингент ВСУ сконцентрирован в административных сооружениях центральной части города.

Как отмечается, ситуацию осложняют минусовые температуры и перебои с обогревом. По данным источников, отдельные подразделения ВСУ начали поднимать белые флаги из-за отсутствия снабжения и невозможности согреться.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе, при этом фиксируется достаточно широкий охват и перерезание ключевых логистических узлов и коммуникаций противника. Минобороны РФ также не комментировало эти сведения.