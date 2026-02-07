Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля

7 февраля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 82 украинских БПЛА. В результате атаки по Курской и Белгородской областям погибли два мирных жителя. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО уничтожили 82 украинских дрона над Россией

В ночь на 7 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 дрона противника.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Тверской области, три БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Липецкой области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — рассказали в Минобороны.

Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя

В ночь на 7 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при падении дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района… Есть погибший — мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем. Еще три человека пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу», — сообщил он.

Хинштейн добавил, что падение аппарата привело к пожару в двух хозпостройках и бане. Спасатели устраняют возгорание.

Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области

В ночь на 7 февраля в Конаковском округе Тверской области в результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание на одном из предприятий, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его словам, информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. После нейтрализации средствами противовоздушной обороны беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного объекта возник пожар. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.

«Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — уточнил Королев.

Один человек погиб из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу Белгородской области погиб один мирный житель, еще один человек получил тяжелые ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Удар был нанесен по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром.

«В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким...» — сообщил губернатор.

Женщина-пассажирка с тяжелыми ранениями была экстренно доставлена в городскую больницу № 2 Белгорода. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое: диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Врачи-реаниматологи продолжают бороться за ее жизнь. Транспортное средство в результате атаки было полностью уничтожено огнем.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки на Белгород

Четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, сообщил оперативный штаб региона. Удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.

«На территории одного из инфраструктурных объектов в результате ракетного обстрела пострадали четверо мужчин. <...> На территории объекта получили повреждения семь транспортных средств», — говорится в сообщении.

