Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя Хинштейн: в Курской области из-за удара БПЛА по частному дому погиб один человек

В селе Верхний Любаж Курской области беспилотный летательный аппарат упал на территорию частного домовладения, что привело к человеческим жертвам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атаки погиб 27-летний мужчина, еще трое человек госпитализированы с ранениями.

Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района, — уточнил губернатор.

По словам главы региона, удар дрона спровоцировал возгорание в бане и двух хозяйственных постройках. На месте работают пожарные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия.

Погибшим оказался молодой мужчина, который в момент удара находился в гараже. Среди пострадавших — 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Все они были доставлены в больницу с осколочными ранениями; у взрослых также диагностировано сотрясение головного мозга.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В дальнейшем их планируют перевести в областную клиническую больницу Курска.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ за три часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями 6 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.