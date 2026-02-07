Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 01:13

Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа

Минобороны РФ: ПВО сбила 20 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Системы противовоздушной обороны РФ за три часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно официальному сообщению военного ведомства, дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все воздушные цели. Наибольшее количество дронов — 10 единиц — было уничтожено над территорией Белгородской области. Еще по пять беспилотников сбиты над Брянской и Курской областями.

Подобные массированные атаки беспилотников на приграничные регионы России стали регулярными. Российские системы противовоздушной обороны постоянно несут дежурство для защиты критической инфраструктуры и населенных пунктов от подобных угроз.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Также было уничтожено 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы. Всего с начала СВО ликвидированы 670 самолетов, 283 вертолета, свыше 112 тыс. беспилотников, 650 зенитных ракетных комплексов и десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.

