Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 13:04

Вслед за электроэнергией на Украине стала исчезать мобильная связь

Депутат Федиенко: на Украине начались проблемы с мобильной связью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Энергетический коллапс на Украине спровоцировал серьезные проблемы со связью, заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он пожаловался на то, что крупные мобильные операторы ранее не вкладывались в инфраструктуру.

Первыми, как и прогнозировалось, упали мобильные операторы. И когда мне рассказывают, как «круто» у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары — ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой. Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы, — написал он.

Депутат отметил, что многие сети строились по устаревшим схемам. Дело в том, что они зависят от аккумуляторов, ресурс которых ограничен. По его словам, при длительных отключениях питания батареи разряжаются, после чего связь пропадает полностью. В такой ситуации операторам, как считает Федиенко, следует исходить из сценария, при котором электроэнергия может исчезнуть окончательно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил о наступлении очень тяжелых дней для города. По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время. Согласно информации Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа. Мэр поручил обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева.

Украина
связь
интернет
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский политолог неделю живет в аэропорту Бишкека
Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию для слежки за ним
«Набедокурил»: Лепс впервые заговорил об отношениях с Кибой после разрыва
Стало известно о самоубийстве бывшей жены банкира Галицкого в СИЗО
Самого ненавистного преступника Киргизии нашли мертвым
В Совфеде объяснили интерес Трампа к Гренландии
Автомобиль с ребенком внутри рухнул с огромной высоты в Крыму
Появились подробности подготовки к покушению на генерала Алексеева
Киев остановил все АЭС на Украине? Катастрофический ущерб, удары 8 февраля
Сабуров нашел, где выступать после депортации из России
«Хотели избавиться»: названа причина, по которой США отказались от ДСНВ
Россияне обнаружили серьезную проблему в электромобилях Evolute
Правоохранители «провели перепись» воров в законе
В Госдуме раскрыли, когда может развалиться НАТО
Стало известно, где Эпштейн хранил свои миллионы
Европейцы не захотели отказываться от российской рыбы
В РПЦ напомнили, когда начнется масленичная неделя
Аналитики назвали любимый формат работы зумеров
Вслед за электроэнергией на Украине стала исчезать мобильная связь
Магнитные бури сегодня, 8 февраля: что будет завтра, перепады настроения
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.