Вслед за электроэнергией на Украине стала исчезать мобильная связь

Энергетический коллапс на Украине спровоцировал серьезные проблемы со связью, заявил депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он пожаловался на то, что крупные мобильные операторы ранее не вкладывались в инфраструктуру.

Первыми, как и прогнозировалось, упали мобильные операторы. И когда мне рассказывают, как «круто» у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары — ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой. Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы, — написал он.

Депутат отметил, что многие сети строились по устаревшим схемам. Дело в том, что они зависят от аккумуляторов, ресурс которых ограничен. По его словам, при длительных отключениях питания батареи разряжаются, после чего связь пропадает полностью. В такой ситуации операторам, как считает Федиенко, следует исходить из сценария, при котором электроэнергия может исчезнуть окончательно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил о наступлении очень тяжелых дней для города. По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время. Согласно информации Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа. Мэр поручил обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева.