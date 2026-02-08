Стало известно, из чего стреляли в генерал-лейтенанта Алексеева

Стало известно, из чего стреляли в генерал-лейтенанта Алексеева СК РФ: пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева в Москве

Пистолет Макарова с глушителем нашли на месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, заявила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.

Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами, — подчеркнула Петренко.

Ранее сообщалось, что исполнитель покушения Любомир Корба оказался уроженцем Тернопольской области Украины. Он приехал в Москву в конце декабря 2025 года. Мужчина выполнял задание украинских спецслужб и намеревался устроить теракт.

До этого стало известно, что пособнику киллера Виктору Васину предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия.