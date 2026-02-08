Зимняя Олимпиада — 2026
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения

Пособнику покушения на Алексеева Васину предъявили обвинения по двум статьям

Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Фото: NEWS.ru
Пособнику покушения на первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева Виктору Васину предъявили обвинение по двум уголовным статьям, передает СК России. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия.

С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 и 222 УК РФ. Кроме того, установлена причастность, выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России распространила запись с камер видеонаблюдения, которые засняли действия преступников при покушении на Алексеева. На кадрах видно, как киллер заходит в подъезд жилого дома. Через какое-то время злоумышленник выходит, бросает пистолет с глушителем на землю и выкидывает сумку.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов выразил мнение, что Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что Алексеев пришел в сознание.

