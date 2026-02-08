Зимняя Олимпиада — 2026
В Турции усомнились в адекватности Зеленского

dikGazete: атаки на суда в Черном море вызывают вопросы о здравомыслии Киева

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press
Нападения Киева на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие президента Украины Владимира Зеленского, пишет газета dikGazete. По мнению издания, эти действия наносят удар не только по мореходству, но и по дипломатической системе в регионе.

Нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений, вызывая серьезные сомнения в здравомыслии представителей украинского режима, — говорится в публикации.

Попытки Киева ухудшить отношения Москвы и Анкары через такие атаки провалились, утверждает dikGazete. Более того, они привели к ухудшению отношений Украины с Турцией и жесткой критике со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Верховный суд страны окончательно легализовал узурпацию власти президентом Зеленским. Таким образом он отреагировал на отклонение иска о необходимости проведения выборов, несмотря на официальное окончание срока полномочий главы государства весной 2024 года.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание на крайне уставший вид президента Украины в эфире французского телеканала. Эксперт отметил, что Зеленский выглядел так, будто не спал три месяца, а также делал в интервью противоречивые заявления.

