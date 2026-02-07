Верховный суд Украины окончательно освятил узурпацию власти президентом Владимиром Зеленским, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Таким образом он отреагировал на отклонение иска о необходимости проведения выборов главы государства в стране. При этом официально срок полномочий Зеленского закончился еще весной 2024 года.

Большая палата Верховного суда под председательством судьи [Олега] Кривенды вчера окончательно освятила узурпацию власти Зеленским и отменила выборы президента, — констатировал Дубинский.

Он добавил, что Рада создала рабочую группу для проведения выборов президента, несмотря на действие военного положения, после соответствующего призыва президента США Дональда Трампа. Однако Верховный суд Украины все же отклонил иск. По мнению Дубинского, это подтвердило настрой Киева сохранить власть Зеленского.

Ранее украинский военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что Зеленский серьезно занизил реальные потери армии, говоря о 55 тыс. убитых солдат. По его словам, реальные цифры больше в пять раз.