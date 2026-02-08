Магнитные бури сегодня, 8 февраля: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 8 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 февраля

В воскресенье, 8 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения: модель показала, что Кр-индекс приблизится к пяти единицам после 03:00 мск, а затем несколько снизится, зафиксировавшись в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений и сейчас находится на низком уровне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 46%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

За сутки на Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,9.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 8 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 9 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 17%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

Что сейчас происходит на Солнце

Ранее в лаборатории солнечной астрономии заявили, что всплеск активности звезды завершен. Активная область 4366, которой оставалось одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, резко перестала производить вспышки.

«Еще накануне, в среду и четверг, 4 и 5 февраля по московскому времени, здесь было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X. Вчера же, в пятницу, [6 февраля], это число резко упало до нуля, а сегодня, [7 февраля], с началом выходных, график солнечной активности и вовсе выродился почти в прямую линию», — отметили ученые.

Главной загадкой минувших событий, говорят астрономы, стала почти полная «стерильность» активного центра. Несколько очень крупных вспышек, произошедших за эти дни в период нахождения активного центра в зоне максимального влияния на Землю, каждая из которых могла создать магнитную бурю высшего уровня, привели лишь к слабым эпизодическим возмущениям магнитного поля Земли.

«Ни одного „черного лебедя“, в ожидании которых прошли эти дни, с Солнца так и не вспорхнуло. Ударное воздействие вспышек было, судя по всему, нейтрализовано какими-то особенностями конфигурации активной области, в результате которых ни одна из вспышек не смогла сформировать и выбросить в космос крупное плазменное облако — почти неотъемлемый атрибут крупных событий, приход которого к Земле и выводит магнитное поле из равновесия», — указали ученые.

Сейчас, вероятно, Солнце должно войти в очередной период стабилизации, продолжительность которого сложно предсказать, отметили в ИКИ РАН.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — добавил Горячев.

Врач уточнил, что в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. По его словам, данные продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Специалист отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

