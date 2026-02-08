Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:25

Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке

В Новосибирске более шести часов не могут потушить загоревшуюся свалку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Свалка с самого утра горит у Гусинобродского шоссе в Новосибирске, а местные жители жалуются на ужасный запах, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По словам очевидцев, прошло уже порядка шести часов, но огонь до сих пор не потушили.

Дым до сих пор идет. Прошло уже шесть часов. Копоть и гарь, воняет сильно, — отметила одна из жительниц района.

По некоторым данным, на полигон направили пять бульдозеров, семь самосвалов и грузовики со снегом, чтобы засыпать очаг возгорания. При этом в пресс-службе регионального оператора ООО «САХ» заверили, что никакой опасности для людей нет.

Ранее два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Самаре. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь — площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина.

До этого в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма, а также спас ее питомцев. С помощью соседей, которые передавали ведра с водой через балкон, мужчина начал тушить пожар до приезда огнеборцев.

