Стало известно о дерзких многомиллионных хищениях в Бурятии Более 90 млн рублей похитили при ликвидации свалки в Бурятии

При очистке территории национального парка «Тункинский» в Бурятии подрядные организации похитили более 90 млн рублей, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его информации, изначальная стоимость контракта на ликвидацию свалки составляла свыше 138 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что компании, нанятые для утилизации отходов, должны были вывезти 53,4 тыс. кубометров мусора. Однако фактически они ликвидировали лишь около 8,6 тыс. кубометров. Несмотря на невыполнение обязательств, подрядчики получили за свою работу более 92 млн рублей. Имущество под арестом.

Ранее в Москве был вынесен приговор бывшему первому заместителю руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрею Шестакову. Суд признал его виновным в хищении 28 млн рублей, получении взятки и легализации преступных доходов. Шестаков свою вину не признал.

До этого экс-высокопоставленный сотрудник МЧС России Виктор Великодный был приговорен Бийским городским судом Алтайского края к 11 годам лишения свободы за хищение сотен миллионов рублей. Его также лишили специального звания и государственной награды.