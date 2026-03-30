Экс-полковник МЧС получил срок за махинации на 600 млн рублей Суд на Алтае приговорил экс-полковника МЧС Великодного к 11 годам колонии

Бийский городской суд Алтайского края приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС России Виктора Великодного к 11 годам колонии общего режима за хищение организованной группой сотен миллионов рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Его также лишили специального звания и государственной награды.

Судом Великодному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей в доход федерального бюджета, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2013 по 2019 годы Великодный вместе с подчиненными незаконно получал денежные средства в качестве дополнительной материальной помощи. Таким образом было похищено свыше 600 млн рублей. Еще более 2,8 млн рублей были получены под видом выплат за спортивные разряды, которых у фигурантов не имелось.

Кроме того, Великодный фиктивно трудоустроил знакомого, который незаконно получил зарплату на сумму более 1,7 млн рублей. Преступление выявили сотрудники местного УФСБ.

