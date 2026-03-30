Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:23

Экс-полковник МЧС получил срок за махинации на 600 млн рублей

Суд на Алтае приговорил экс-полковника МЧС Великодного к 11 годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бийский городской суд Алтайского края приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС России Виктора Великодного к 11 годам колонии общего режима за хищение организованной группой сотен миллионов рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Его также лишили специального звания и государственной награды.

Судом Великодному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей в доход федерального бюджета, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2013 по 2019 годы Великодный вместе с подчиненными незаконно получал денежные средства в качестве дополнительной материальной помощи. Таким образом было похищено свыше 600 млн рублей. Еще более 2,8 млн рублей были получены под видом выплат за спортивные разряды, которых у фигурантов не имелось.

Кроме того, Великодный фиктивно трудоустроил знакомого, который незаконно получил зарплату на сумму более 1,7 млн рублей. Преступление выявили сотрудники местного УФСБ.

Ранее гарнизонный военный суд арестовал бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова. Он признал вину в хищении 83,7 млн рублей. Жеребцова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Алтайский край
суды
МЧС
хищения
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.