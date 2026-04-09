Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение

Бывший первый заместитель руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрей Шестаков приговорен в Москве к 12 годам лишения свободы, сообщает «Коммерсант». Суд признал его виновным в хищении 28 млн рублей, получении взятки и легализации преступных доходов, при этом Шестаков обязан возместить ущерб «Центру поддержки» и уплатить штраф 6,3 млн рублей.

Шестаков признан виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Свою вину Шестаков не признал.