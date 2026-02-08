Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:57

Юрист ответил, может ли напавший на общежитие в Уфе избежать наказания

Юрист Русяев: при невменяемости напавший на общежитие Уфы не понесет наказания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В случае признания невменяемым подростка, который напал на студенческое общежитие в Уфе, уголовная ответственность не наступит, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. Он отметил, что исход дела определит судебно-психиатрическая экспертиза.

Отдельная линия в этом деле связана с психическим состоянием подростка. Сообщается о самоповреждениях и тяжелом состоянии, а значит, судебно-психиатрическая экспертиза здесь практически неизбежна. Если эксперты установят невменяемость, уголовной ответственности не будет вовсе, но суд вправе назначить принудительные меры медицинского характера, ― объяснил Русяев.

Собеседник напомнил, что после нападения возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет, но для закрытого перечня тяжких составов порог снижен до 14 лет, добавил он.

Пятнадцатилетний подросток вполне может быть привлечен за покушение на убийство, если следствие докажет умысел на лишение жизни. Статья 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». ― NEWS.ru) не входит в перечень составов, по которым отвечают с 14 лет. Это означает, что квалификация действий подростка по статье 317 юридически невозможна. На практике следствию придется переквалифицировать эпизод с полицейскими, ― рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что для несовершеннолетних действует жесткий верхний предел лишения свободы. Если преступление совершено лицом до 16 лет, срок обычно не превышает шести лет, однако за особо тяжкие составы, в том числе покушение на убийство двух и более лиц, потолок увеличивается до 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии, пояснил он. Ни пожизненное заключение, ни смертная казнь несовершеннолетним не назначаются, резюмировал Русяев.

По данным Следственного комитета РФ, напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате нападения выросло до шести человек, среди которых оказался один ребенок. Три человека были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого появилась информация о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты.

