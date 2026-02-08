Аналитики назвали любимый формат работы зумеров

Количество резюме на вахтовые должности от соискателей 18–24 лет в 2025 году увеличилось на 97%, а число самих вакансий больше всего выросло в Сахалинской, Магаданской областях и Якутии, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков. Представители молодого поколения, как поясняют эксперты, чаще готовы к переезду в удаленные регионы ради стабильного дохода, практического опыта и быстрого видимого результата своего труда.

Рост интереса молодежи к вахтовому формату в России в первую очередь связан с высокой мобильностью этой группы соискателей и с их большей готовностью менять место жительства для достижения своих профессиональных целей, — говорится в материале.

Ранее эксперт в области рынка труда Андрей Кучеренков сообщил о двукратном росте числа вакансий в российской добывающей отрасли по итогам 2025 года. Согласно его данным, общая активность соискателей в данном секторе возросла на 93%.

Кроме того, согласно итогам прошлого года, рынок доставки впервые за продолжительное время продемонстрировал сокращение числа вакансий для курьеров с полной занятостью. При этом значительно возросло количество предложений о работе с гибким графиком: вакансии с полной занятостью уменьшились на 2,1%, составив 69,2 тыс.