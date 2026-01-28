Впервые сократилось число вакансий для курьеров на полную ставку Количество вакансий на полную ставку курьера снизилось в 2025 году

По итогам прошлого года рынок доставки впервые за несколько лет показал снижение числа вакансий для курьеров с полной занятостью, передает «Коммерсант». Одновременно соискателям стали заметно чаще предлагать работу с гибким графиком.

Частичная занятость привлекательна не только для исполнителей, но и для самого бизнеса, — рассказал гендиректор Grow Food Даниэль Гальпер.

Как пишет издание, число предложений с полной занятостью сократилось на 2,1% и составило 69,2 тыс., тогда как вакансий с частичной занятостью стало больше на 36,8%, достигнув 127,5 тыс. В материале говорится, что такой формат интересен соискателям возможностью совмещать подработку с учебой или основной занятостью, а работодателям позволяет гибко распределять нагрузку во время высокого спроса.

Несмотря на повышение уровня оплаты, к концу прошлого года курьеры оказались в числе 15 самых дефицитных профессий в России. Эксперты отмечают, что спрос остается высоким из-за слабого интереса со стороны россиян и значительного сокращения числа мигрантов из стран Средней Азии.

Ранее сообщалось, что самые оптимистичные прогнозы относительно роста своих доходов в 2026 году демонстрируют зумеры. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет хотят зарабатывать в среднем 125 тыс. рублей. В опросе наблюдалась закономерность: чем моложе респондент, тем более высокий уровень дохода он планирует иметь в этом году. Миллениалы более скромны в своих ожиданиях. Они рассчитывают на среднюю зарплату в районе 114 тыс. рублей.